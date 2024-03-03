"حزب الله" يستهدف قوة عسكرية اسرائيلية مقابل الوزاني.. وهذا ما فعله العدوّ

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، و بعد رصدٍ دقيق ‌استهدف ‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:40 من بعد ظهر يوم الأحد 03-03-‌‌2024 بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققوا فيها إصابات مباشرة، مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب القتلى والجرحى بالمروحيّات من موقع الاستهداف".

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