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لبنان

وزير الزراعة يستكمل جولته في العراق.. بحث بالعلاقات التجارية ومصالح البلدين

Lebanon 24
03-03-2024 | 09:08
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 يواصل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن والوفد النيابي المؤلف من رئيس لجنة الزراعة النيابية الدكتور ايوب حميد والنائب الدكتورة غادة ايوب والسفير اللبناني في العراق علي الحبحاب جولتهم العراقية، بلقاء مع وزير التجارة العراقي الدكتور اثير داوود الغريري، وتم البحث في العلاقات التبادلية من البوابة الزراعية بين البلدين.
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وأكد الوزير الحاج حسن أن "العراق يمثل وجهة من وجهات لبنان التجارية"، مشدداً  على أن "وزارة الزراعة اللبنانية ماضية في تعزيز التعاون في مجالات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، لما فيه مصلحة البلدين".

وأشاد "بوقوف الحكومة العراقية الى جانب لبنان، وخصوصاً في ظل ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي". وتطرق البحث في موضوع الترانزيت والعلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون، مؤكداً أن "العراق يمكن أن يلعب دوراً إيجابيا بما يخص العلاقات التجارية الزراعية" .

من جهته اكد وزير التجارة العراقي أن "تعافي لبنان هو حاجة ومصلحة عراقية، وإن الوزارة مستعدة لتزيل أي عقبات امام المنتجات اللبنانية". مشددا على "اهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية بين البلدين".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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