بعد إعلان الأساتذة الإضراب.. الجامعة اللبنانية تصدر بيانا هامًا هذه تفاصيله

بعد إعلان الإضراب العام بدءًا من الأسبوع المثبل، صدر عن المكتب الاعلامي في الجامعة اللبنانية بيان جاء فيه: "تعقيبًا على البيانات الصادرة عن بعض مجموعات من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية والداعية الى الاضراب العام من جهة والطلب الى وزير التربية إقرار ملف التفرغ بحيث يشمل كل اصحاب الحق من جهة اخرى، وحيث انه لم يصدر اي بيان عن رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وحرصا على مصلحة الطلاب وعدم اشاعة ما من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار في كليات وفروع الجامعة، تعلن ادارة الجامعة اللبنانية ان يوم غد هو يوم تدريس طبيعي في كل كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية".(الوكالة الوطنية للإعلام)

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