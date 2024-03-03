تطور أمني على الحدود الجنوبية.. هذا ما أطلقه الحزب نحو شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في 7 بلدات في سهل الحولة بالجليل الأعلى.

وأشارت المعلومات إلى أن صفارات الإنذار دوت في شمال شرق صفد، وذلك بعد الإشتباه باختراق مسيرة لحزب الله الأجواء الإسرائيلية، حيث تم اعتراضها.(العربية)