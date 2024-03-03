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لبنان

تطور أمني على الحدود الجنوبية.. هذا ما أطلقه الحزب نحو شمال إسرائيل

Lebanon 24
03-03-2024 | 10:46
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في 7 بلدات في سهل الحولة بالجليل الأعلى.
 
وأشارت المعلومات إلى أن صفارات الإنذار دوت في شمال شرق صفد، وذلك بعد الإشتباه باختراق مسيرة لحزب الله الأجواء الإسرائيلية، حيث تم اعتراضها.(العربية)
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