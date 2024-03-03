في أبي سمراء.. سقط من أحد المباني وهذا وضعه الحالي

افادت مندوبة "لبنان 24" بان المدعو "ر.ط"، في العقد الثامن من العمر، سقط عن طريق الخطأ من الطابق الاول من احد المباني في محلة شارع روضة الزيتون، في ابي سمراء.





وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وجرى نقل المصاب الى مستشفى الشفاء للعلاج وعلم ان اصابته متوسطة.

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