صاروخان يسقطان في مستوطنة قريبة من لبنان.. وصفارات الإنذار لم تعمل!



أفادت وسائل إعلام بسقوط صاروخين في مستوطنة "مرغليوت" عند الحدود مع لبنان.





وذكرت وسائل إعلام أن صفارات الإنذار لم تعمل إلا بعد سقوط الصاروخين.

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