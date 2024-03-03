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لبنان

صاروخان يسقطان في مستوطنة قريبة من لبنان.. وصفارات الإنذار لم تعمل!

Lebanon 24
03-03-2024 | 12:36
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أفادت وسائل إعلام بسقوط صاروخين في مستوطنة "مرغليوت" عند الحدود مع لبنان.


وذكرت وسائل إعلام أن صفارات الإنذار لم تعمل إلا بعد سقوط الصاروخين.
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