عملية جديدة عند الحدود.. إليكم ما أعلنه "حزب الله" منذ قليل

أعلن "حزب الله" في بيان أنه استهدف انتشاراً ‏لجنود العدو في جبل نذر، مساء اليوم.





وجاء في البيان" "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدفنا عند الساعة (7:00) من مساء‎ ‎اليوم الأحد، انتشاراً ‏لجنود العدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصيب إصابةً مباشرة".

Advertisement



