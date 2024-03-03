Advertisement

لبنان

عملية جديدة عند الحدود.. إليكم ما أعلنه "حزب الله" منذ قليل

Lebanon 24
03-03-2024 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1171001-638450933314166105.jpg
Doc-P-1171001-638450933314166105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان أنه استهدف انتشاراً ‏لجنود العدو في جبل نذر، مساء اليوم. 


وجاء في البيان" "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدفنا عند الساعة (7:00) من مساء‎ ‎اليوم الأحد، انتشاراً ‏لجنود العدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصيب إصابةً مباشرة".
Advertisement
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:24 | 2024-03-03
15:00 | 2024-03-03
14:58 | 2024-03-03
14:50 | 2024-03-03
14:45 | 2024-03-03
14:35 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24