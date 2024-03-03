خبر متداول عن إسقاط مسيرة في أجواء البقاع.. ما صحّته؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن اسقاط مسيرة في البقاع الشمالي".



وكان قد انتشر خبر مساء اليوم عن اسقاط مسيرة في أجواء البقاع.

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