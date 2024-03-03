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لبنان

خبر متداول عن إسقاط مسيرة في أجواء البقاع.. ما صحّته؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 14:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن اسقاط مسيرة في البقاع الشمالي".  

وكان قد انتشر خبر مساء اليوم عن اسقاط مسيرة في أجواء البقاع.
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