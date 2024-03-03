منذ قليل.. العدو الاسرائيلي أغار مرّتين على بلدة جنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار مساء اليوم، بالصواريخ الثقيلة على حي ابو لبن في عيتا الشعب.



كما نفذ غارة ثانية استهدفت وسط عيتا الشعب بصاروخ لم ينفجر، بحسب المعلومات.