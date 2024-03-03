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لبنان

في الكورة.. إشكال كبير بين أولاد العمّ و"المخابرات" تتدخل

Lebanon 24
03-03-2024 | 14:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بان إشكالاً وقع مساء اليوم، في منطقة كفرقاهل- قضاء الكورة، بين اولاد العم، تطور لاحقاً الى اطلاق نار على سيارة عائدة لاحد طرفي الاشكال من دون وقوع اصابات.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان ودورية من المخابرات حيث جرى تطويق الاشكال. 
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ووفقاً للمعلومات، تم لاحقاً مداهمة منزل مطلق النار من دون العثور عليه.
 
وقد عرف ان الاشكال واطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة بين افراد العائلة الواحدة.
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