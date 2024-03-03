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لبنان

سيارة تنحرف عن مسارها في دير عمار.. هذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
03-03-2024 | 14:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم، بانحراف سيارة عن مسارها على طريق دير عمار وسقوطها جانب الطريق داخل مجرى المياه.
 
 
واقتصرت الأضرار على الماديات، وفقاً للمعلومات.
 
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