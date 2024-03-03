سيارة تنحرف عن مسارها في دير عمار.. هذا ما حصل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم، بانحراف سيارة عن مسارها على طريق دير عمار وسقوطها جانب الطريق داخل مجرى المياه.

واقتصرت الأضرار على الماديات، وفقاً للمعلومات.