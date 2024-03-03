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لبنان

توقيفات للجيش في عدد من المناطق اللبنانية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-03-2024 | 15:00
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3 / 3 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي بئر العبد وطريق المطار السوريَين (م.ع.) و(ك.م.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات، والتجول دون أوراق ثبوتية، ولقيام الأول بأعمال السرقة، وهما مطلوبان بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تعاطي المخدرات. وقد ضبطت بحوزتهما مسدسًا حربيًا وكمية من حشيشة الكيف.
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كما أوقفت دورية أخرى اللبناني (ط.خ.) في منطقة بلونة – جبل لبنان، لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته كمية كبيرة منها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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