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لبنان

خبر عاجل من الجنوب.. العدو الاسرائيلي يستهدف منزلاً في هذه البلدة

Lebanon 24
03-03-2024 | 15:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الاسرائيلي أغار على وسط بلدة كفركلا مستهدفاً منزل محمد موسى فقيه من دون تسجيل إصابات.
 


أيضاً، شنّ الطيران الحربي المعادي غارة بصاروخين ثقيلين على حي "الجبانة القديمة" في كفركلا.
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