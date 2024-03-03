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لبنان

مساء اليوم.. "الحزب" استهدف قوّة مؤلّلة للعدو في هذا الموقع

Lebanon 24
03-03-2024 | 15:37
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أعلن "حزب الله" مساء اليوم، في بيان استهداف ‏قوة مؤلّلة للعدو الاسرائيلي في محيط موقع المالكية.


ووفقاً للبيان، أثناء قيام ‏قوة مؤلّلة للعدو بالتحرك في محيط موقع المالكية عند الساعة ‏‏9:45 من مساء اليوم، قام عناصر من "الحزب" باستهدافها بعددٍ من قذائف المدفعية وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة.‏
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