الرواتب قيد الإنجاز بدءًا من اليوم والجامعة اللبنانية تواصل التدريس

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يعود موظفو وزارة الماليّة إلى العمل ابتداءً من صباح اليوم لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها، وإنجاز ما يمكن إنجازه من معاملات للمواطنين ولسائر الإدارات والمؤسّسات العامة.وكان عُقِد مساء السبت اجتماعٌ بين وزير المالية يوسف الخليل ومدراء مديريات وزارة المالية، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي خُصّص للبحث في مستجدّات إضراب القطاع العام وتداعياته.وكتبت" اللواء": توقع مصدر قريب من الموظفين ان تحوَّل الرواتب الى مصرف لبنان، بدءًا من اليوم، على ان تحوّل الى المصارف فوراً، ليصار الى قبضها في فترة زمنية لا تتجاوز الخميس او الجمعة المقبلين.. مرجحاً ان يبدأ الموظفون القبض بعد غد الاربعاء.واعلن موظفو المالية امس العودة المؤقتة الى العمل اليوم، حرصا على مصالح الموظفين، وتماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة، من اجل انجاز رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين.وكان صدر عن المدراء في مديرية المالية العامة، انه بناء عما صدر عن وزير المال لجهة التنويه بجهود موظفي المالية، وانطلاقا من حسن المسؤولية مع اقتراب شهر رمضان، دعوة للعاملين الى العمل لانجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها، وناشد المدراء المتقاعدين عدم اقفال ابواب الوزارة التي تعمل من اجلهم.وفيما أعلن مديرو مديرية المالية العامة العودة مؤقتاً إلى العمل اليوم الاثنين لإنجاز دفع الرواتب، وإنجاز ما يمكن إنجازه من معاملات للمواطنين، قررت اللّجنة الرّسميّة للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللّبنانيّة الإضرابَ العام بدءا من اليوم الاثنين ولمدّة أسبوع، في كلّيات الجامعة جميعها وفي فروعها. ودعت في بيان الأساتذة المتعاقدين إلى «المشاركة في الاعتصام الحاشد الذي سيقام أمام وزارة التّربية والتعليم العالي، في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه 5/3/2024، لتسريع إقرار ملف التَّفرُّغ وتحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين المتمثّلة برفع أجر الساعة وإعطاء بدل انتاجية وبدل نقل».الا ان ادارة الجامعة اللبنانية قررت مواصلة التدريس وقالت في بيان، انه «تعقيبًا على البيانات الصادرة عن بعض مجموعات من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، والداعية الى الاضراب العام من جهة، والطلب الى وزير التربية إقرار ملف التفرغ، بحيث يشمل كل اصحاب الحق من جهة اخرى، وحيث انه لم يصدر اي بيان عن «رابطة الاساتذة المتفرغين» في الجامعة اللبنانية، وحرصا على مصلحة الطلاب وعدم اشاعة ما من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار في كليات وفروع الجامعة، تعلن ادارة الجامعة اللبنانية ان يوم غد هو يوم تدريس طبيعي في كل كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وفروعها».