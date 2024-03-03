إجتماع بين الحجار والبيطار هذا الأسبوع لمتابعة التحقيقات في ملف انفجار المرفأ

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كتب روجيه ابو فاضل في" الديار": مع بداية استلام مهام القاضي جمال الحجار النيابة العامة التمييزية بالتكليف، خلفا للقاضي غسان عويدات، اسئلة كثيرة تسأل: هل يتحرك ملف تفجير المرفأ في عهده؟ ام سيبقى الحال على ما هو عليه؟وفي المعلومات، ان اجتماعا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين القاضي الحجار والقاضي العدلي طارق البيطار، للبحث في كيفية متابعة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ...وحسب المعلومآت ايضا، فان القاضي الحجار سيعمل على تطبيق القانون بملف تفجير المرفأ، الذي ذهب ضحيته اكثر من ٢٣٠ ضحية وستة آلاف جريح، عدا دمار نصف العاصمة بيروت.يذكر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أدى دورا كبيرا في الاتفاق القضائي السياسي لعدم شغور منصب النيابة العام التمييزية، كونها رأس النيابات العامة في القضاء اللبناني وباستمرارية العمل القضائي.وحسب المعلومات القضائية، فان القاضي سهيل عبود سعى لأن تبقى التوازنات الطائفية التوافقية مستمرة، فاستطاع النجاح من خلال تكليف القاضي الحجار في منصب النائب العام التمييزي، كون هذا المنصب هو للطائفة السنية. كما نجح في ان يوفق ويقرب وجهات النظر بين النيابة العامة التمييزية والقاضي العدلي طارق البيطار.