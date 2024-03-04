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لبنان

باسيل والعقوبات الاميركية: المطلوب شهادة"حسن سلوك"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-03-2024 | 01:15
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لفت ديبلوماسي عريق عمل يوماً في ملف العقوبات الأميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، من خلال سعيه ومشورته مع أهم مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة ، الى أن  كل ما يقال اليوم عن سعي إحدى الدول للقيام بتسوية ترمي الى إزالة العقوبات عن باسيل في  مقابل تسهيل الرئاسة ممكن امر ممكن.
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لكن الاكيد، تابع المصدر، ومن خلال خبرتي أن هذه المساعي ستكون من دون نتائج إيجابية ، كون الإدارة الأميركية وضعت هذه العقوبات ليس فقط لقرب جبران باسيل من حزب الله، كما إدّعى هو ، بل لأمور جوهرية تتعلق بعدد كبير من ملفات الفساد في الطاقة والمياه والخارجية والإدارة العامة وفق رأي  الجانب الأميركي.
وقال المصدر"لا يكفي ابتعاد  باسيل اليوم عن حزب الله لإنهاء العقوبات، ولكن المطلوب منه انتهاج سلوك إصلاحي واضح  عندها يستطيع الطرف المدافع عنه  البحث بهذا الملف".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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