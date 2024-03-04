سياسي متني يهدد وبتوعد: لن نسمح لكم

هدّد سياسي متني أنه سوف يعطي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أسبوعا فقط لإصلاح الالات في محطة المكلس إذا كانت معطلة، كما يدّعون، لكون هناك أحياء في هذه المنطقة لم تصلها المياه منذ شهر كامل. وقال مهددا ومتوعدا": هناك خوف من أن تكون عملية التواطؤ بين الموظفين "الزعران" وهم قلة قليلة ، وأصحاب الصهاريج وموزعي المياه بدأت باكراً هذا العام، لكننا هذه السنة لن نسمح أن يدفع المواطن في الروضة والسبتية والبوشرية والجديدة والدكوانة والمكلس والمنصورية وغيرها من مناطق ساحل المتن ضريبة فجور هذه العصابات منذ اليوم الأول. وعلى مصلحة المياه أن تصحو على ما يحدث في محطاتها وإلا سندعو المواطنين الى عدم دفع الإشتراكات التي أصبحت ١٥ مليون سنوياً.

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