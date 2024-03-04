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لبنان

"جلسة تهريج وكيف" تنتهي في المخفر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-03-2024 | 01:45
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ضبطت الاجهزة الامنية مجموعة أشخاص من ضمنهم وجوه معروفة داخل إحدى الشقق بتهمة تعاطي المخدرات في"جلسة تهريج وكيف"وجرى سوق غالبية المعنيين الى المخفر لاخذ افاداتهم، ما عدا ثلاثة اشخاص جرت اتصالات مكثفة لاخذ افاداتهم في مكان التوقيف بهدف لفلفة القضية وعدم شوشرتها لكونهم من "الوجوه المعروفة".
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ووفق المعلومات فان هذه الجلسات تكررت اكثر من مرة الى أن "وقع المحظور"، ومن ابرز تداعياته المباشرة طلب زوجة أحد ابرز المعنيين من زوجها  مغادرة المنزل وباشرت معاملات الطلاق عبر محامٍ مقرب من عائلتها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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