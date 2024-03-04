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لبنان
لأصحاب الحيوانات الأليفة... إليكم هذا الخبر
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-03-2024
|
02:15
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بسبب الأزمة الإقتصاديّة، عمد العديد من المواطنين إلى التخلّص من حيواناتهم الأليفة، فقاموا بتركها في الشوارع، بحيث أصبح عدد الهررة والكلاب المنزليّة التي أمست على الطرقات كبيراً.
وأمام هذا الواقع، قرّر بعض الأشخاص، وخصوصاً مَن يعنون بحقوق الحيوانات، اطلاق تطبيقات خاصّة بالكلاب والهرّرة، بحيث إذا أراد شخص ما التخلّي عن حيوانه الأليف، يقوم بتقديم طلبٍ على أحد التطبيقات المتوفّرة، ويُقرّر إمّا تبنّي أو عرض هرّته أو كلبه للتبنّي.
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واللافت ان هذه الخطوة تحظى إهتمام بعض المواطنين، وخصوصاً هؤلاء الذين انتقلوا للعمل خارج البلاد .
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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