البطاطا... أسعار عديدة ومتفاوتة

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أصبحت البطاطا المصريّة تُباع في الأسواق اللبنانيّة، منذ الشهر الفائت.ولكن اللافت أنّ هناك أسعار متفاوتة للبطاطا المُستوردة من مصر، بحيث يعمد تجار إلى بيعها في "الشوال" بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد، أيّ أنّ هناك فارق 30 ألف في بعض الأحيان.أمّا سعر كيلوغرام البطاطا "الفلت"، فيتراوح ما بين 60 و70 ألف ليرة، ما يطرح علامات إستفهام كبيرة عن الأرباح التي يُحقّقها بعض التجار، على حساب المواطنين.