معلومة تخصّ نصرالله وحفيده.. ماذا كشفت؟

يوم أمس، زعمَ موقع تابع للمُعارضة السورية أنّ عنصر "حزب الله" عباس أحمد خليل الذي استُشهد إثر ضربة إسرائيلية على بلدة الناقورة قبل يومين، هو حفيد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

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مصادر "حزب الله" نفت لـ"لبنان24" هذه المزاعم، وقالت إنه ليس صحيحاً ما قيل عن أنّ الشهيد خليل هو حفيد نصرالله، وأضافت: "لا حفيد لأمين عام الحزب بهذا الإسم، ولو حصل استشهاد أحد أحفاد نصرالله لكان هذا الأمر محط إفتخار واعتزاز ولن يكون طي الكتمان".