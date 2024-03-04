"أزمة" داخل بلدية بيروت.. هذا ما يجري

تسود أجواءٌ من التململ والإمتعاض في أوساط عناصر وموظفي بلدية بيروت، لاسيما أن هؤلاء لم يعودوا يحظون بضمانٍ صحي يكفل لهم إمكانية الحصول على الطبابة في أي مستشفى.

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يقول موظفون حاليون ومتقاعدون في البلدية لـ"لبنان24" إنّ ما يجري داخل البلدية يستحق التحرك الفوري، وقال: "فعلياً، نواجهُ مصيراً صعباً.. نريدُ أن نحظى بالحماية الإجتماعية والوظيفية ولا أن نواجه الذل على أبواب المستشفيات".



وبحسب المعلومات، فإن نداءات كثيرة وصلت إلى المعنيين في البلدية ومحافظة بيروت بشأن الطبابة والتعاقد مع المستشفيات، لكن لا بوادر واضحة بهذا الإطار.