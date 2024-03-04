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لبنان

الطيران الإسرائيلي المسير يحلّق بشكل كثيف في أجواء مدينة صيدا

Lebanon 24
04-03-2024 | 02:46
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‏أفادت مندوبة "لبنان 24" باستمرار تحليق الطيران الإسرائيلي المسير بشكل كثيف في عموم أجواء مدينة صيدا على ارتفاع منخفض جداً.
 
كما سجّل تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق مخيم عين الحلوة.
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