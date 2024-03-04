هوكشتاين في بيروت بعد الظهر وهذا جدول لقاءاته

علم "لبنان 24" ان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيصل الى لبنان بعد ظهر اليوم حيث سيلتقي اولا رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب فقائد الجيش العماد جوزيف عون. ويختتم زيارته بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم يغادر بيروت.

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