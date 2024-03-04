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لبنان
دخل جثة إلى مستشفى في بيروت بعد إصابته بطلقات عدة
Lebanon 24
04-03-2024
|
03:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الفلسطيني "م. ح" دخل الى مستشفى الساحل في بيروت، جثة.
وبحسب المعلومات، فقد توفي جراء اصابته بعدة طلقات في انحاء جسده.
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جثة
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