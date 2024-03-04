دخل جثة إلى مستشفى في بيروت بعد إصابته بطلقات عدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الفلسطيني "م. ح" دخل الى مستشفى الساحل في بيروت، جثة.



وبحسب المعلومات، فقد توفي جراء اصابته بعدة طلقات في انحاء جسده.

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