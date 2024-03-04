بلدية صيدا تطلق حملة "لإزالة اللافتات والأعلام والصور من الشوارع"

اعلنت بلدية صيدا في بيان أنها "ستطلق اعتبارا من 8 الجاري حملة لإزالة اللافتات والأعلام والصور المنتشرة ، التي تم رفعها ووضعها في عدد من شوارع المدينة والأحياء خلال مناسبات مختلفة.

ودعت البلدية "المؤسسات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني والأحزاب والقوى التي قامت بنشر هذه اللافتات والأعلام والصور، لإزالتها قبل تاريخ بدء الحملة في 8 الجاري ، حيث ستباشر فرق البلدية بإزالتها اعتبارا من التاريخ المذكور".

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واشار البيان إلى أن "رئيس البلدية الدكتور حازم خضر بديع تواصل مع مختلف الجهات المعنية من أجل التجاوب مع قرار البلدية والمباشرة بإزالتها".

ولفتت البلدية إلى أن "هذه الحملة لا تشمل اللافتات المتعلقة بتحضيرات واستقبال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم المباشرة بإزالتها من قبل فرق البلدية اعتبارا من منتصف شهر رمضان المبارك".