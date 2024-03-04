جولة لمراقبي "الاقتصاد والتجارة" في الجنوب اليوم.. ما هدفها؟

تجول اليوم دوريات لمراقبي مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب على السوبرماركت ومحال بيع الخضار والفاكهة واللحوم والدجاج.



وتأتي هذه الجولة بهدف التثبت من الاسعار لجهة وجوب اعلانها للمستهلك والتقيد بهوامش الربح تمهيدا لمقارنتها مع الاسعار خلال شهر رمضان المبارك، ليتم تنظيم محاضر ضبط بالمؤسسات التي ترفع الاسعار دون مبرر واضح وموثق بالفواتير .

Advertisement