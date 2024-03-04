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لبنان

حادث سير قرب الكوستابرافا... هل من اصابات؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 03:31
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 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سقوط جرحى في حادث سير قرب الكوستا برافا، تسبب بزحمة سير خانقة.
 
وعلى الفور، حضرت عناصر الصليب الأحمر الى المكان، وعملت على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
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الكوستابرافا...

اصابات؟.

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