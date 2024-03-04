حادث سير قرب الكوستابرافا... هل من اصابات؟

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سقوط جرحى في حادث سير قرب الكوستا برافا، تسبب بزحمة سير خانقة.

Advertisement

وعلى الفور، حضرت عناصر الصليب الأحمر الى المكان، وعملت على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.