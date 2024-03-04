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لبنان

تطور عاجل جنوباً.. رصاص إسرائيليّ يطال مدنيين!

Lebanon 24
04-03-2024 | 04:13
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 أطلقت قوات العدو الاسرائيلي النار في الهواء وعلى مسافة قريبة من مزارعين كانوا يرشّون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني قضاء مرجعيون، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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إسرائيل

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جنوبًا

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