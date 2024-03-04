تطور عاجل جنوباً.. رصاص إسرائيليّ يطال مدنيين!

أطلقت قوات العدو الاسرائيلي النار في الهواء وعلى مسافة قريبة من مزارعين كانوا يرشّون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني قضاء مرجعيون، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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