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لبنان

الطيران الحربي الاسرائيلي يغير على عيتا الشعب.. هل من اصابات؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 04:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على بلدة عيتا الشعب مستهدفاً منزلاً بالشارع العام في البلدة، ولم يفد عن وقوع اصابات.
 
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أشارت المعلومات أيضاً إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بالمدفعية، وبشكل مركّز، تلة الراهب في أطراف بلدة عيتا الشعب.
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوات العدو أطلقت النار على مسافة قريبة من مزارعين في محيط الوزاني.
 
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