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لبنان

إنذارات عند حدود لبنان.. حديث عن تسلل طائرات نحو مستوطنات إسرائيليّة!

Lebanon 24
04-03-2024 | 04:29
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الإثنين، عن دوي صافرات الإنذار من إقتحام طائرات مسيرة مصدرها لبنان في عدد من المستعمرات الإسرائيلية.
 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات كريات شمونة، المطلة إلى جانب عدد آخر من مستوطنات الجليل الأعلى. 
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في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 3 جرحى جراء استهداف مستوطنة مرغليوت قرب كريات شمونة بصواريخ مصدرها لبنان.
 
وكانت قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء وعلى مسافة قريبة من مزارعين، كانوا يرشون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني - قضاء مرجعيون.
 
كذلك، أفادت مندوبة "لبنان24" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بالمدفعية، وبشكل مركّز، تلة الراهب في أطراف بلدة عيتا الشعب.
 
 
 
 
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