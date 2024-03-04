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لبنان

مراقبو الاقتصاد على الأرض... وجولات على السوبرماركت

Lebanon 24
04-03-2024 | 04:19
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جالت دوريات لمراقبي مصلحة الاقتصاد والتجارة في  النبطية باشراف رئيس المصلحة محمد بيطار في السوبرماركت ومحال بيع الخضار والفاكهة واللحوم والدجاج للتثبت من الاسعار لجهة وجوب اعلانها للمستهلك، والتقيد بهوامش الربح تمهيدا لمقارنتها مع الاسعار خلال شهر رمضان المبارك ليتم تنظيم محاضر ضبط بالمؤسسات التي ترفع الاسعار دون مبرر واضح وموثق بالفواتير".
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