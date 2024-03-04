"نسخة مطورة عن هزيمة 2006"... قاسم يتوعد العدو الاسرائيلي!

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه "إذا ارتكب العدو الاسرائيلي أي حماقة بحق لبنان، فستكون بنسخة مطورة عن هزيمة تموز 2006 وستكون مدوية له وانتصاراً مدوياً للمقاومة".



وقال قاسم في مؤتمر "البنيان المرصوص" إن "طوفان الأقصى حق مشروع للفلسطينيين ولا جدال في مشروعيته وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".

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