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لبنان

" للتغطية على سحب الإصابات"... قصف اسرائيلي كثيف على هذه البلدات

Lebanon 24
04-03-2024 | 04:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قصفاً اسرائيلياً فوسفورياً ودخانياً كثيفاً استهدف أحراج وادي هونين ورميم.

وبحسب المعلومات، جاء هذا القصف للتغطية على سحب الإصابات الناتجة عن استهدافٍ بصاروخ موجه اصاب آلية في مستعمرة مرغليوت.
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وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة أفادت عن دوي صافرات الإنذار من إقتحام طائرات مسيرة مصدرها لبنان في عدد من المستعمرات الإسرائيلية.
 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات كريات شمونة، المطلة إلى جانب عدد آخر من مستوطنات الجليل الأعلى. 
 
في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 3 جرحى جراء استهداف مستوطنة مرغليوت قرب كريات شمونة بصواريخ مصدرها لبنان.
 
وكانت قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء وعلى مسافة قريبة من مزارعين، كانوا يرشون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني - قضاء مرجعيون.
 
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