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لبنان

عدد الجرحى كبير.. قذائف أُطلقت من لبنان سقطت في مستوطنة إسرائيليّة

Lebanon 24
04-03-2024 | 05:08
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أفاد  الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين إثر سقوط قذائف صاروخية على مرغليوت شمال إسرائيل. 
 
وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن دوي صافرات الإنذار بعدما اقتحمت طائرات مسيّرة مصدرها لبنان عدداً من المستعمرات الإسرائيلية.
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات كريات شمونة، المطلة إلى جانب عدد آخر من مستوطنات الجليل الأعلى. 
 

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