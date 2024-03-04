عدد الجرحى كبير.. قذائف أُطلقت من لبنان سقطت في مستوطنة إسرائيليّة

أفاد الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين إثر سقوط قذائف صاروخية على مرغليوت شمال إسرائيل.

وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن دوي صافرات الإنذار بعدما اقتحمت طائرات مسيّرة مصدرها لبنان عدداً من المستعمرات الإسرائيلية.

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