وزير البيئة يعلن فتح أبواب المحميات الطبيعية مجاناً في هذا الموعد

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أعلن وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، بمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية في 10 آذار، أن "المحميات الطبيعية في لبنان ستفتح ابوابها مجانًا يوم الأحد 10 آذار 2024 لمحبي الطبيعة وطلاب المدراس والاندية والجمعيات والمواطنين والمواطنات الراغبين بقضاء يوم جميل والتعرف على محميات لبنان وغناها الطبيعي، لا سيما المحميات التالية الجاهزة لاستقبال الزوار في هذا الوقت من العام: أرز الشوف، أرز تنورين، حرج اهدن، بنتاعل، شننعير، شاطئ صور، اليمونة، ومحمية جبل موسى المحيط الحيوي".وقد وضعت وزارة البيئة بالتعاون مع لجان المحميات لائحة بالنشاطات والفاعليات التي ستنظمها مختلف المحميات الطبيعية في لبنان احتفالاً بهذا اليوم الوطني، والتي تمتد على مدار الاسبوع وتتضمن من ضمنها دعوة طلاب المدراس والجامعات الى زيارة المحميات الطبيعية (مرفق لائحة النشاطات).وقال ياسين: "نحتفل باليوم الوطني للمحميات الطبيعية في ظل ظروف صعبة تمر بها بلادنا، ولكن لا بد من ان نسلّط الضوء على أهمية المحميات الطبيعية والمواقع الطبيعية وكذلك الممرات الايكوليوجية التي تربط بينها كونها مكونات اساسية لتأمين التواصل البيئي والاجتماعي بين المناطق المحمية مما يؤدي الى تحسين الظروف البيئية والاجتماعية والمعيشية في لبنان، فالمناطق المحمية والممرات الايكولوجية تساهم بتأمين بيئة سليمة ومياه وافرة وتربة خصبة وتنوع بيولوجي غني يخدم التطور البيئي والاقتصادي المحلي ويساعد على التصدي للتغير المناخي".