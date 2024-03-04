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لبنان

سائقو الشاحنات في المرفأ: لاعادة القوى الشرائية للاجور كما كانت عليه

Lebanon 24
04-03-2024 | 05:19
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 طالبت "لجنة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت"، بـ"إعادة القوى الشرائية لأجور السائقين كما كانت عليه قبل الأزمة".

وقالت في بيان: "نظرا للأوضاع المعيشية وتردي الظروف الاقتصادية، وبعد قرارات الزيادات على الأجور في القطاع العام ، والمطالبة بذلك للقطاع الخاص ونحن منه، نطالب بإعادة القوى الشرائية لأجور السائقين كما كانت عليه قبل الأزمة ونطالب المسؤولين بتطبيق القوانين المرعية  الإجراء وقانون السير  والضمان الاجتماعي و السلامة المهنية وتنظيم العمالة و معاقبة المخالفين من اصحاب الشاحنات، لعدم تطبيق قانون العمل  مما  أدى إلى انعكاس سلبي على السائق اللبناني بسبب المزاحمة غير المشروعة، وعدم تأمين فرص عمل للسائقين اللبنانيين الذي يفرض القانون عليهم في هذه المهن دون سواهم ، وقد أكد ذلك قرار وزير العمل الرقم 96/1 ( قرار حصر المهن في العمال اللبنانيين وبخاصة السائقون)، كما أكد ذلك قانون السير الذي يمنع السائقين غير اللبنانيين في العمل على الشاحنات والنقل العام أي النمر العمومية عموما" .
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وأضافت: "نواجه اليوم، حملة شرسة من عدم استقرار، فأصبحنا غير قادرين على تأمين مستلزمات حياتنا البسيطة والتي تساعدنا على المضي بعملنا بشكل أسهل وأقوى، لذا نرجو من المعنيين النظر الى مشكلتنا بعين الرحمة والتعاطف بخاصة في ظل الظروف الراهنة".
 
 
كما طالبت "لجنة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت"، الضمان الاجتماعي بـ "تفعيل التفتيش ومتابعة الشكاوى أمام التفتيش الرقم 877 / تاريخ 9 أيار 2023 من أجل حماية حقوقنا وحقوق الضمان الاجتماعي، كما نطالب بتفعيل تفتيش العمل حول السلامة المهنية ومن أجل ديمومة عملنا وحماية حقوقنا". 
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