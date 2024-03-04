وزير العدل استقبل النائب طرابلسي.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، النائب الدكتور إدغار طرابلسي.

خلال اللقاء، تم البحث في عدد من الملفات المتعلقة بشؤون قضائية وقانونية.