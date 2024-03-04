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لبنان

وزير العدل استقبل النائب طرابلسي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
04-03-2024 | 05:39
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استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، النائب الدكتور إدغار طرابلسي.
 
 
خلال اللقاء، تم البحث في عدد من الملفات المتعلقة بشؤون قضائية وقانونية.
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