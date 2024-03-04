عطية لمولوي: لعودة موظفي النافعة الى عملهم وفتح الدوائر العقارية

طلب رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إعادة موظفي النافعة إلى عملهم، وفتح الدوائر العقارية.

وتوجه في تصريح مباشرة لمولوي: "غير مقبول ان يبقى موضوع النافعة بهذا الاداء، نحن بحاجة الى كل قرش لتشغيل الدولة. عقدنا اجتماعات عدة في لجنة الاشغال، والمطالعة القانونية أوضحت ان لا موانع. نحن بحاجة الى أموال النافعة، التي تعمل بحوالى عشرة بالمئة من طاقتها. قبل ان يتوقف الموظفون كنا نعمل بكثرة . فاذا أدخلوا الى النافعة 300 مليون، فان الناس تعيش بألف خير".

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وأضاف: "علينا ان نعمل لاعادة تشغيل النافعة، لذلك اتوجه الى وزير الداخلية الصديق والآدمي لاعادة الموظفين الى عملهم، واجراء الرقابة اليوم قبل الغد، والتشدد بها لتحسين مدخول البلد".



وتابع: "يجب اعادة المداخيل للدولة كما كانت. اما بالنسبة لاخراج القيد يجب ان يتم التمديد للعمل به سنة وليس 3 اشهر، كما ضرورة فتح الدوائر العقارية. يجب الا تبقى الدولة معطلة فنزيد المآسي بذلك، والامور لم تعد تطاق".