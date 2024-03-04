بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً في الشويفات هذا ما كان يقوم به (صورة)

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مناطق الضاحية الجنوبية.على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويته، وهو المدعو:ف. ف. (من مواليد عام 1976، لبناني)بتاريخ 29-02-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة العمروسية- الشويفات، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة نوع "سوزوكي"، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط:/126/ كيسًا من النايلون بداخله مادة حشيشة الكيف./12/ كيسًا من "الستانلس" بداخله مادة حشيشة الكيف./44/ كيسًا من النايلون بداخله مادة الماريجوانا./24/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين./10/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز.مبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق الضاحية الجنوبية.أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.