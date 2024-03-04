Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً في الشويفات هذا ما كان يقوم به (صورة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 05:58
A-
A+
Doc-P-1171222-638451540151984701.jpg
Doc-P-1171222-638451540151984701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مناطق الضاحية الجنوبية.
Advertisement

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويته، وهو المدعو:

ف. ف. (من مواليد عام 1976، لبناني)
بتاريخ 29-02-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة العمروسية- الشويفات، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة نوع "سوزوكي"، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط:

/126/ كيسًا من النايلون بداخله مادة حشيشة الكيف.
/12/ كيسًا من "الستانلس" بداخله مادة حشيشة الكيف.
/44/ كيسًا من النايلون بداخله مادة الماريجوانا.
/24/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.
/10/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز.
مبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق الضاحية الجنوبية.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2024-03-04
08:55 | 2024-03-04
08:42 | 2024-03-04
08:42 | 2024-03-04
08:32 | 2024-03-04
08:18 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24