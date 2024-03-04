القاضي الحجار يُباشر عمله بالاجتماع مع المدّعين العامين في المناطق

بدأ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إجتماعات متلاحقة مع المدّعين العامين الاستئنافيين في كلّ المناطق، وتهدف الاجتماعات إلى عرض المشكلات التي تواجه كلّ نيابة عامة على حدة، وسيعقد اجتماعاً موسّعاً يضمّ النيابات العامة كافة، على أن يُصدر القاضي الحجار تعاميم من شأنها أن تسهّل عمل قضاة النيابة العامة في كلّ المحافظات.

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