وزير الصحة استهل زيارة رسمية لباريس

إستهل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، زيارة رسمية لباريس تستمر أياما عدة، يلتقي في خلالها الوزير المكلف بشؤون الصحة فريدريك فالتو (Frédéric Valletoux) للبحث في اتفاق الإطار الموقع بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية.

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كما يعقد جملة لقاءات مع مؤسسات وهيئات فرنسية، تهدف إلى تقييم أطر التعاون القائم والبحث في آفاق المشاريع المستقبلية المتعلقة بالقطاع الصحي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030، حيث يتركز البحث على طرق تنمية القطاع الصحي وتنظيم آلية تطويره وتمويله والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال. ويضم الوفد المرافق الخبير الفني الدولي المستشار لدى وزير الصحة الدكتور بيار عنهوري.



ومن أبرز محطات الزيارة، لقاء في مؤسسة باستور لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقع في شأن تطوير المختبر المركزي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حيث بدأ تدريب مجموعة من العاملين وتم تأمين معدات أساسية تمهيدا لاستكمال الخطوات الضرورية لإعادة افتتاح المختبر.



هذا ويشمل جدول الأعمال أيضاً محادثات في الوكالة الفرنسية للتنمية AFD حول المشاريع المرتبطة بدعم المستشفيات الحكومية وتطوير أداء العاملين فيها وتعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية.



كذلك يخصص الوزير الأبيض، حيّزا أساسياً من الزيارة لمتابعة السبل الكفيلة بتنفيذ الخطة الوطنية للسرطان من خلال لقاءات في كل من المؤسسة الوطنية للسرطان INCA ومعهد كوري للأبحاث وعلاج السرطان. وسيتناول في محادثاته في الهيئة العليا للصحة ( HAS) برنامج اعتماد المستشفيات وشموله للمستشفيات الحكومية خصوصا أن المؤسسة متخصصة في وضع معايير الجودة والاعتماد للقطاع الصحي.

كما يلتقي الوزير الأبيض، مسؤولي وكالة ANAP المعنية بتحديد معايير الخدمات التي تقوم بها المستشفيات، وكذلك مركز EHESP المعني بتدريب مديري هذه المستشفيات. ويشمل البحث أيضا البرنامج الوطني لسلامة الدم في لقاءات الوزير الابيض في المؤسسة الفرنسية للدم( EFS).



كذلك سيكون لوزير الصحة لقاء مع الجالية الطبية اللبنانية في فرنسا في محطة تأسيسية لوضع آلية تعاون بين الجاليات الطبية اللبنانية في الخارج والقطاع الصحي اللبناني والتحضير لإطلاق نشاطات في هذا الخصوص في الصيف المقبل.



