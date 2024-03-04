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لبنان

تحذير للمواطنين يتعلّق بمكاتب السفر

Lebanon 24
04-03-2024 | 07:53
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أصدرت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة جان عبود بياناً اليوم نوّهت فيه بالعمل الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام في حماية اللبنانيين من أعمال الغشّ والإحتيال، خصوصاً في مجال تذاكر السفر.
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بيان النقابة جاء على خلفية تحذير مكتب شؤون الإعلام في المديرية "المواطنين من قيامهم بحجز وشراء تذاكر سفر عبر المصادر المفتوحة، خاصّةً من خلال موقع  "kiwi.com"، إذ تبيّن أنّه من داخل فلسطين المحتلّة".

وإذ نبهت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر المواطنين من وجود مكاتب وهمية أخرى غير مرخصة تقوم بعمليات إحتيالية على الاشخاص الراغبين بالسفر أو بالقيام برحلات سياحية في الخارج، دعت النقابة كل الراغبين بالسفر الى التعامل مع الشركات المرخصة لا سيما تلك المنتسبة الى النقابة والمعلن عنها في الموقع الإلكتروني للنقابة، تفادياً من مخاطر هذا الموضوع وحفاظاً على أموالهم ومنعاً لهدر وقتهم.
 
 
 
 

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