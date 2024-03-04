هوكشتاين من عين التينة: التصعيد لا يساعد لبنان

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الاميركي آموس هوكشتاين والوفد المرافق، في حضور سفيرة الولايات الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ولآخر المستجدات السياسية والميدانية .وبعد اللقاء الذي إستمر زهاء ساعة ونصف، قال هوكشتاين:" من الجيد، ان أكون في بيروت وللتو أنهيت لقائي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وسوف استكمل لقاءاتي مع عدد من المسؤولين الرسميين. وأنا هنا من أجل الحث للوصول الى حل ديبلوماسي ينهي العمليات الحربية على الحدود بين لبنان واسرائيل".وأضاف :"إن الولايات المتحدة الاميركية ملتزمة بالعمل من أجل الوصول الى حل طويل الأمد من خلال مسار سياسي وهذا ما يمكن أن يسمح للنازحين اللبنانيين بالعودة الى منازلهم والأمر نفسه على الجانب الاخر من الحدود".واضاف :"الزيارة اليوم هي إثر أسابيع من التصعيد الذي لا ينفع ولا يساعد في عودة النازحين الى منازلهم، والتصعيد لا يساعد في حل هذه الازمة وحتما ان التصعيد لا يساعد لبنان في إعاده البناء والتقدم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه".وتابع : إن وقفا موقتا لإطلاق النار هو غير كاف وكذلك الحرب المحدودة لا يمكن إحتواؤها، وأن الوضع الامني على طول الخط الازرق يجب ان يضمن أمن كل طرف.ان الولايات المتحدة الاميركية تؤمن بأن الحل الديبلوماسي هو السبيل الوحيد لوضع حد للعمليات الحربية القائمة وبالتالي الوصول الى الإستقرار الطويل الأمد ، ومن حق الجميع العيش بأمان وإستقرار".وختم هوكشتاين: "إن ما نقوم به ليس جهدا اميركيا منفردا، اننا نعمل مع شركائنا في العالم لخلق فرصة تعزز الإستقرار والإزدهار للبنان وشعبه ومؤسساته ولاقتصاده".