إشكال وإطلاق نار... هذا ما حصل أمام أحد المطاعم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال تطوّر إلى تلاسن أمام مطعم في منطقة التلّ في طرابلس.

وشهر أحد الأشخاص سكيناً، بينما أطلق ح.د النار في الهواء، من دون سقوط إصابات.