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لبنان

إشكال وإطلاق نار... هذا ما حصل أمام أحد المطاعم

Lebanon 24
04-03-2024 | 08:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال تطوّر إلى تلاسن أمام مطعم في منطقة التلّ في طرابلس.
 
 
وشهر أحد الأشخاص سكيناً، بينما أطلق ح.د النار في الهواء، من دون سقوط إصابات.
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