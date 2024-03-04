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لبنان

"أزمة رواتب تلوّح في الأفق بأوجيرو".. الأسمر: ندعم كل تحركات العاملين بالمؤسسة

Lebanon 24
04-03-2024 | 08:42
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 رأى رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، أنّ "أزمة رواتب تلوّح في الأفق في مؤسسة أوجيرو بعد صدور قانون الموازنة وما تضمنه من إجحاف وظلم لحقوق العاملين في الهيئة بحيث أنّ المبالغ الملحوظة في الموازنة لا تكفي لتغطية قيمة الرواتب وملحقاتها وبأجزاء ليست بكبيرة منها".
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وقال في تصريح له، إن "هذا يطرح إشكالية الاعتمادات الإضافية وضرورة المعالجة السريعة بين رئيس مجلس إدارة أوجيرو الاستاذ عماد كريدية، ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ووزير الإتصالات الأستاذ جوني القرم ووزير المال الدكتور يوسف خليل".

ونبه الأسمر الى أنّ "الأزمة سوف تتفاقم إزا لم يبادر المعنيون الى وضع إطار شامل للحل. لأنّ التوقف عن العمل والإضرابات سترهق المؤسسة وعامليها وترخي بظلالها على مختلف فئات الشعب اللبناني".

وأكد أنّ "الإتحاد العمالي العام يدعم كل تحركات العاملين في أوجيرو وصولاً الى إحقاق الحق". 
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