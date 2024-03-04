سوريون.. سرقوا محاصيل المواطنين في جنوب لبنان وباعوها!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:بتاريخي 21 و 23-2-2024 ادّعى عددٌ من المواطنين لدى نقطة القليعة ومخفر برج الملوك في وحدة الدّرك الإقليمي، ضد مجهولين، بجرم سرقة ما يفوق الـ 21 طنّ من المحاصيل الزراعية (جوز وأفوكا) من البساتين العائدة لهم في بلدَتَي القليعة وبرج الملوك، وذلك في أثناء غيابهم عن بلداتهم بسبب العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.على إثر ذلك، باشرت دوريّات من مفرزة استقصاء الجنوب تحريّاتها ضمن نطاق منطقة الجنوب الإقليمية.بنتيجة المتابعة، تبيَّن أنَّ أشخاصاً من التّابعيّة السّوريّة، قاموا ببيع محاصيل مماثلة لثلاثة محلات خضار على طريق عام القليعة - إبل السّقي.السّاعة 18,00 من تاريخ 23-2-2024، وبكمينٍ محكم نصبته دوريّة من المفرزة في بلدة الخيام، تمكّنت من توقيف أحد السّارقين، بعد استدراجه الى المكان، ويُدعى:- ع. ع. (من مواليد عام 1996)بالتّحقيق معه اعترف بسرقة المحاصيل، وتصريف الكميّة المسروقة كلّها، عبر بيعها لأصحاب المحلات المذكورة، بالاشتراك مع كل من:- أ. ش. (من مواليد عام 1999)- ي. ش. (من مواليد عام 1994)على الفور قامت دوريّة من المفرزة بتوقيف (أ. ش) في بلدة القليعة و(ي. ش.) في إبل السّقي.تمَّ تسليم الموقوفين الثّلاثة إلى نقطة القليعة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.