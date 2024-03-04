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لبنان

غارة إسرائيليّة في الجنوب.. وفرق الإسعاف توجّهت فوراً إلى المكان المُستهدف

Lebanon 24
04-03-2024 | 09:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على بلدة مركبا الجنوبيّة.

 
وتوجّهت فرق الإسعاف فوراً إلى المكان المُستهدف في البلدة.
 
 
وبحسب المعلومات، لم يُصبّ أيّ أحد في الغارة.
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