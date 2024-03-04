غارة إسرائيليّة في الجنوب.. وفرق الإسعاف توجّهت فوراً إلى المكان المُستهدف

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على بلدة مركبا الجنوبيّة.





وتوجّهت فرق الإسعاف فوراً إلى المكان المُستهدف في البلدة.

وبحسب المعلومات، لم يُصبّ أيّ أحد في الغارة.