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لبنان
من داخل سيارة زجاجها داكن... أطلقوا النار عليه
Lebanon 24
04-03-2024
|
09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلون سيارة داكنة الزجاج، أطلقوا النار على ف.س، في محلة مشروع الحريري في منطقة القبة - طرابلس.
وأُصيب ف.س بقدميه وفي ويده، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.
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وعُلم أنّ هناك خلافات عائليّة بين مُطلقي النار وف.س.
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