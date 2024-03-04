من داخل سيارة زجاجها داكن... أطلقوا النار عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلون سيارة داكنة الزجاج، أطلقوا النار على ف.س، في محلة مشروع الحريري في منطقة القبة - طرابلس.

وأُصيب ف.س بقدميه وفي ويده، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.

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وعُلم أنّ هناك خلافات عائليّة بين مُطلقي النار وف.س.